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Родители заявили об избиении сына школьным учителем под Петербургом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области родители пятиклассника написали заявление в полицию об избиении их сына школьным учителем.

Об этом сообщает телеканал «78» в среду, 7 февраля.

По словам ребенка, инцидент произошел около 10 часов утра 6 февраля в коридоре во время перемены.  Во время конфликта с пятиклассником учитель «приложил» ребенка головой о стену.

Дома мать заметила ухудшение самочувствия сына и обратилась в больницу, где у мальчика диагностировали сотрясение мозга и ушиб. В школе подтвердили факт конфликта между учителем и школьником, так как последний нарушил дисциплину. При этом, по словам учителей, ребенок чувствовал себя хорошо и после последнего урока был замечен на улице, делающим кувырки в сугроб.

Ранее 2 февраля сообщалось, что преподаватель математики отрезала часть волос одной из учениц, чтобы наказать ее за плохое поведение, в городе Волгодонск Ростовской области.

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