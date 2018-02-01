В Венеции уволили за безграмотность учительницу первоклашек

Преподаватель начальных классов в одной из школ Венеции за безграмотность отстранена от профессии решением суда.

Два года назад родители первоклашек узнали, что учительница их детей неправильно пишет простейшее слово «школа», неправомерно удваивает на письме согласные и совершает другие орфографические ошибки в словах из прописей и букваря.

Родители устроили забастовку — восемь дней не пускали своих чад на учебу. Всего на вынужденные каникулы ушли 39 детей из двух параллельных классов.

Дирекция учебного заведения поспешила расстаться с преподавателем. Женщина сочла себя пострадавшей и обратилась в суд по разрешению трудовых споров.

Трудовой арбитраж окончательно уволил учительницу и лишил ее профессии. В решении суда зафиксирована «неспособность к преподаванию» истицы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итальянские СМИ.

Как писал портал iz.ru, Рособрнадзор намерен опубликовать списки российских школ, которые завышают результаты всероссийских проверочных работ учеников.