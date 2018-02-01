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В Венеции уволили за безграмотность учительницу первоклашек

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Фото: Global Look Press/Paolo Manzo
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Преподаватель начальных классов в одной из школ Венеции за безграмотность отстранена от профессии решением суда. 

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Два года назад родители первоклашек узнали, что учительница их детей неправильно пишет простейшее слово «школа», неправомерно удваивает на письме согласные и совершает другие орфографические ошибки в словах из прописей и букваря.

Родители устроили забастовку — восемь дней не пускали своих чад на учебу. Всего на вынужденные каникулы ушли 39 детей из двух параллельных классов. 

Дирекция учебного заведения поспешила расстаться с преподавателем. Женщина сочла себя пострадавшей и обратилась в суд по разрешению трудовых споров.

Трудовой арбитраж окончательно уволил учительницу и лишил ее профессии. В решении суда зафиксирована «неспособность к преподаванию» истицы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итальянские СМИ.

Как писал портал iz.ru, Рособрнадзор намерен опубликовать списки российских школ, которые завышают результаты всероссийских проверочных работ учеников.

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