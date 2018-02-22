Главу села в Ингушетии ранил ножом его заместитель

Чиновники в Ингушетии устроили драку, в результате которой ножевые ранения получил глава администрации села Плиево. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в Назрановском районе республики вечером 21 февраля. Конфликт возник между главой села и его заместителем. Позже к драке подключились еще несколько человек.

«В результате драки, по предварительным данным, заместитель нанес ножевое ранение своему начальнику», — сказал собеседник агентства.

Глава сельской администрации был госпитализирован. Вместе с ним в больницу доставлены еще двое участников драки.

«Один из них также получил ножевое ранение, а другой — телесные повреждения», — добавил источник в правоохранительных органах.

По данному факту начато расследование.

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