Мужчину убили в Москве на почве ревности

Пять ножевых ранений получил молодой мужчина в Москве от знакомого, возбуждено уголовное дело. Личность погибшего установлена, ему было 28 лет, причиной убийства предварительно названа ревность, передает «РИА Новости».

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что конфликт между подозреваемым и потерпевшим возник вечером в пятницу, 9 марта.

«В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, подозреваемый нанес ранее знакомому 28-летнему мужчине не менее пяти ударов ножом в область туловища», — рассказала она.

Полицейские задержали подозреваемого, назначено проведение экспертиз, добавила Иванова.

Ранее стало известно, что задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена и его сына, тела которых были обнаружены в машине в Оренбурге.