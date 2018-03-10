Дело возбуждено против застрелившего двух человек полицейского в Дагестане

Сотрудника полиции в Дагестане подозревают в убийстве двух человек, в том числе служащего Росгвардии. Об этом сообщил представитель пресс-службы республиканского управления Следственного комитета РФ.

«Дело возбуждено по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Как установили следователи, инцидент произошел 9 марта в селе Герга Каякентского района республики. Между полицейским, сотрудником управления вневедомственной охраны Росгвардии по Дагестану и жителем Махачкалы произошел скандал, после чего страж правопорядка нанес оппонентам огнестрельные ранения. Оба мужчины скончались на месте.

Стрелка задержали, он признал свою вину. Как писал портал iz.ru, страж правопорядка в момент инцидента был не при исполнении служебных обязанностей.

В МВД по Дагестану сообщили, что подозреваемый будет уволен и привлечен к ответственности, а его руководство понесет строгое дисциплинарное наказание.