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Дело возбуждено против застрелившего двух человек полицейского в Дагестане

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Фото: ТAСС/NewsTeam/Башир Алиев
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Сотрудника полиции в Дагестане подозревают в убийстве двух человек, в том числе служащего Росгвардии. Об этом сообщил представитель пресс-службы республиканского управления Следственного комитета РФ.

«Дело возбуждено по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Как установили следователи, инцидент произошел 9 марта в селе Герга Каякентского района республики. Между полицейским, сотрудником управления вневедомственной охраны Росгвардии по Дагестану и жителем Махачкалы произошел скандал, после чего страж правопорядка нанес оппонентам огнестрельные ранения. Оба мужчины скончались на месте.

Стрелка задержали, он признал свою вину. Как писал портал iz.ru, страж правопорядка в момент инцидента был не при исполнении служебных обязанностей.

В МВД по Дагестану сообщили, что подозреваемый будет уволен и привлечен к ответственности, а его руководство понесет строгое дисциплинарное наказание.

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