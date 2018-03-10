Названо имя захватившего заложников в Калифорнии мужчины

Захватившим и убившим трех заложниц в центре для ветеранов в американском городе Йонтвиле (Калифорния) оказался 36-летний Альберт Вонг из Сакраменто. Об этом сообщило управление шерифа округа Напа.

«Подозреваемого <...> звали Альберт Вонг, ему было 36 лет. Он ранее был участником программы в доме для ветеранов войн в Йонтвиле», –– говорится в сообщении полиции в Facebook.

Предположительно, от его рук погибли три работницы учреждения 29, 42 и 48 лет.

«Вскрытие тел и экспертиза запланированы на следующую неделю», –– добавили в управлении шерифа.

9 марта сообщалось, что неподалеку от центра для ветеранов войн, был замечен вооруженный винтовкой мужчина в бронежилете. Он произвел несколько выстрелов и захватил людей, находившихся в здании. Через некоторое время Вонг отпустил большинство заложников. Спустя восемь часов спецназ смог проникнуть в дом ветеранов, злоумышленник и три оставшиеся с ним заложницы были найдены мертвыми.

Рассматривается версия об убийстве и последующем самоубийстве преступника.

В йонтвиловской центре для ветеранов проживают порядка 1 тыс. пожилых — бывших участников военных действий, среди них также есть инвалиды.

Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун выразил соболезнования в связи с гибелью заложников.