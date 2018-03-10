Спецназ прибыл к дому ветеранов в США, где неизвестный взял заложников

Полицейский спецназ прибыл к дому ветеранов в городе Йонтвил в Калифорнии, где неизвестный захватил заложников. Об этом говорится в сообщении в микроблоге Twitter дорожной полиции штата.

Ранее сообщалось о том, что одетый во всё черное мужчина в бронежилете и с оружием взял в заложники трех человек. По прибывшим на место полицейским была открыта стрельба. Стражи порядка не пострадали, передает «РИА Новости».

Сообщается, что подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Однако две недели назад он был исключен.