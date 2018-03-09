В Калифорнии неизвестный взял в заложники трех человек в центре для ветеранов

Вооруженный автоматом мужчина в бронежилете взял в заложники трех человек в центре для ветеранов в американском городе Йонтвил (Калифорния). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную службу пожарной охраны.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, шериф города обратился к жителям с просьбой не приближаться к зданию центра.

По данным американских телеканалов, в настоящее время учреждение окружено стражами порядка, входы и выходы перекрыты.

Очевидцы отметили, что видели мужчину в бронежилете с винтовкой, а также слышали выстрелы.

В йонтвиловской центре для ветеранов проживают порядка 1 тыс. пожилых — бывших участников военных действий, среди них также есть инвалиды.

7 марта сообщалось, что в американском штате Алабама неизвестный устроил стрельбу в ресторане. При стрельбе погиб один человек — владелец заведения, еще трое получили ранения.