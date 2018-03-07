Неизвестный открыл стрельбу в ресторане в США

В американском штате Алабама неизвестный устроил стрельбу в одном из местных ресторанов. При стрельбе погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает телеканал WRBL со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в заведении City Grill Cafe в городе Хертсборо. Погибшим оказался 69-летний хозяин заведения, информация о личностях раненых и их состоянии не сообщается. Пострадавшие госпитализированы.

По предварительным данным, злоумышленником является местный житель, страдающий психическими расстройствами. Он покинул место происшествия и забаррикадировался в собственном доме. На данный момент мужчина взят под стражу.

6 марта неизвестный открыл стрельбу на парковке у входа в торговый центр в штате Флорида.