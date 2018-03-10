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Губернатор Калифорнии выразил соболезнования в связи с гибелью заложников

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Фото: Global Look Press/Henning Kaiser
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Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в доме ветераном в городе Йонтвилл. Заявление было опубликовано на сайте губернатора.

«Энн (Энн Гаст Браун, супруга губернатора Калифорнии. — Ред.) и я глубоко опечаленной ужасной жесткостью в доме ветеранов в Йонтвилле, которая унесла жизни трех человек, посвятивших свою жизнь помощи ветеранам. Мы выражаем соболезнованиях их семьям и близким, а также всему сообществу города Йонтвилл», — говорится в сообщении.

9 марта в доме ветеранов в США в Йонтвилле вооруженный мужчина в бронежилете открыл стрельбу. Позже стало известно, что он удерживает в заложниках трех человек. По данным местных СМИ, злоумышленник также погиб.

Агнетство Reuters сообщило, преступник был участником программы для ветеранов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства.

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