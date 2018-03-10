Власти подтвердили гибель заложников в доме ветеранов в Калифорнии

Губернатор Калифорнии Джерри Браун подтвердил гибель трех сотрудников дома ветеранов войны в результате инцидента с заложниками.

«Глубоко опечалены ужасным насилием в Юнтвиле, которое трагически унесло жизни трех человек, посвятивших себя службе нашим ветеранам», — говорится в заявлении Брауна.

Утром 9 марта по местному времени в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле была открыта стрельба. После инцидента стало известно, что вооруженный мужчина в бронежилете удерживает в заложниках трех человек. Местные СМИ сейчас сообщают, что злоумышленник тоже мертв, полиция пока не подтверждает эту информацию.

Известно, что 36-летний подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Две недели назад он был исключен из нее, сотрудниками которой являлись женщины-заложницы.

Изначально он захватил больше заложников, однако впоследствии отпустил несколько человек. Сообщалось, что полиции и ФБР не удалось установить контакт с ним. Правоохранители много раз пытались связаться с подозреваемым по его мобильному телефону. Мотивы злоумышленника пока не ясны.