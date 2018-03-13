Прокуратура будет настаивать на смертной казни для флоридского стрелка

Прокуратура будет настаивать на высшей мере наказания для 19-летнего Николаса Круза, устроившего стрельбу в школе в городе Паркленд (штат Флорида, США). Надзорное ведомство о своей позиции уведомило суд.

Стрельба в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» произошла 14 февраля текущего года. 19-летний Круз открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 по преподавателям и учащимся. В результате погибли 17 человек.

Крузу предъявлены обвинения по 34 пунктам, в том числе в умышленном убийстве и покушении на убийство, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее адвокат молодого человека заявлял, что он готов признать свою вину, если прокуратура не станет требовать смертного приговора.

Следующее заседание суда по делу флоридского стрелка намечено на среду, 14 марта.