Стрелявший в школе Мэриленда подросток скончался

Тинейджер, открывший огонь в старшей школе «Грейт Миллс» в американском штате Мэриленд, скончался, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал NBC.

Нападавший подросток был ранен в ходе перестрелки с охранником школы.

Установлено, что подросток учился в этой же школы. Ранения получили три ученика, состояние одной пострадавшей оценивается как критическое. Нападавший получил ранение в ходе перестрелки с сотрудником, охранявшим школу.

Инцидент со стрельбой произошел в школе утром во вторник, в настоящее время она закрыта.