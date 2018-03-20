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Стрелявший в школе Мэриленда подросток скончался

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Фото: REUTERS/Sait Serkan Gurbuz
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Тинейджер, открывший огонь в старшей школе «Грейт Миллс» в американском штате Мэриленд, скончался, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал NBC.

Нападавший подросток был ранен в ходе перестрелки с охранником школы.

Установлено, что подросток учился в этой же школы. Ранения получили три ученика, состояние одной пострадавшей оценивается как критическое. Нападавший получил ранение в ходе перестрелки с сотрудником, охранявшим школу.

Инцидент со стрельбой произошел в школе утром во вторник, в настоящее время она закрыта.

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