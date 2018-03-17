Беременная женщина ранена при стрельбе на юге Англии

Британская полиция в городе Хоршем разыскивает вооруженного человека после стрельбы в Гастингсе на юге Англии. При инциденте пострадала беременная женщина.

«Мы получили сообщение о стрельбе в Бексхилл Роуд, Сент-Леонардс. Пожалуйста, не приближайтесь к данной территории и оставайтесь внутри зданий до получения другой информации», — обратилась полиция к местным жителям в Twitter.

По информации газеты The Sun, раненная беременная женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.