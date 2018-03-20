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Три ученика были ранены в школе в Мэриленде

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Фото: TASS/Zuma/Ricardo B. Brazziell
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В результате стрельбы в школе Грейт Миллс в американском штате Мэриленд пострадали три человека, сообщает телекомпания ABC. 

По данным журналистов, речь идет о трех учениках данного учреждения. В их числе находится и сам стрелявший.

Школа находится примерно в 100 км от Вашингтона. Сейчас учебное заведение закрыто. 

Данный инцидент произошел за несколько дней до шествия March for Our Lives. Демонстрация была организована в связи со стрельбой в школе в Южной Флориде, где 14 февраля Николас Круз открыл огонь по преподавателям и учащимся. В результате атаки погибли 17 человек, еще пятеро были тяжело ранены

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