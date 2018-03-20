Три ученика были ранены в школе в Мэриленде
В результате стрельбы в школе Грейт Миллс в американском штате Мэриленд пострадали три человека, сообщает телекомпания ABC.
По данным журналистов, речь идет о трех учениках данного учреждения. В их числе находится и сам стрелявший.
Школа находится примерно в 100 км от Вашингтона. Сейчас учебное заведение закрыто.
Данный инцидент произошел за несколько дней до шествия March for Our Lives. Демонстрация была организована в связи со стрельбой в школе в Южной Флориде, где 14 февраля Николас Круз открыл огонь по преподавателям и учащимся. В результате атаки погибли 17 человек, еще пятеро были тяжело ранены.