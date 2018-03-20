В ДТП с автобусом в Бруклине пострадали более 30 человек

В районе Бруклин в Нью-Йорке произошло ДТП с участием автобуса. В результате столкновения пострадали более 30 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

Инцидент произошел в 13:00 по местному времени (20:00 мск). Большинство потерпевших получили незначительные травмы.

По данным Pix11, речь идет о школьном автобусе. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

19 марта в штате Аризона беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил велосипедистку. По словам главы полиции города Темпл, женщина «выскочила из тени прямо на дорогу», поэтому «Uber вряд ли виноват в этом инциденте».