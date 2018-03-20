Тысячам жителей Калифорнии предписано эвакуироваться из-за опасности бурь

Жителям округа Санта-Барбара (Калифорния) предписано эвакуироваться из-за надвигающихся бурь и наводнений. Об этом заявили в местной службе пожарной охраны.

Эвакуироваться предстоит примерно 17-18 тыс. жителям, сообщает ТАСС.

Плохие погодные условия будут продолжаться со вторника по четверг. В декабря округ пострадал от пожаров и наводнений.

11 марта американская торговая сеть Costco представила новые наборы продуктовых пайков, предназначенные на случай стихийного бедствия или катастрофы.

На сайте компании набор пайков описан как 36 тыс. порций, которых хватает на семью из четырех человек ровно на один год. Каждая порция содержит около 2 тыс. калорий, срок годности составляет 25 лет при условии хранения в холоде. Стоимость товара — $6 тыс. В паек включены сухое молоко, порошкообразное картофельное пюре, смеси стручковой фасоли, яблок, макарон.