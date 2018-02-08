В Китае из-за стихийных бедствий в январе погибли 27 человек

В Китае жертвами стихийных бедствий в январе стали 27 человек, еще более 9 млн пострадали. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской администрации КНР.

Отмечается, что во многих районах Китая были зафиксированы сильные холода, снегопады и ледяные дожди. Из зон бедствия эвакуировано более 40 тыс. жителей, по меньшей мере 140 тыс. человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Ударами стихии было разрушено около 2 тыс. жилых домов, пострадали сельскохозяйственные культуры на площади около 972 тыс. га. Экономический ущерб оценивается в 16,3 млрд юаней ($2,6 млрд).

Ранее, 8 февраля, в китайской южной провинции Гуандун произошло обрушение участка дороги на одной из главных автомагистралей города Фошань. В результате инцидента погибли восемь человек, поисково-спасательная операция продолжается.