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Китайские полицейские задержали 30 человек с помощью «умных» очков

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Фото: Global Look Press/Tang Yi
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В китайской провинции Хэнань полицейские задержали более 30 человек при помощи нового типа «умных» очков. Об этом в среду, 7 февраля, пишет газета Global Times.

Сообщается, что семь человек были задержаны по подозрению в участии в похищении и бегстве с места ДТП. Также были пойманы 26 подозреваемых в использовании поддельных документов.

Представитель местной полиции рассказал о том, что информацию, полученную с помощью очков, сравнят с данными из базы. По его словам, благодаря новой технологии распознавания лиц необходимо только одно изображение лица подозреваемого, передает «РИА Новости».

Сообщается, что полицейские в «умных» очках начали следить за входами восточного вокзала Чжэнчжоу в связи с увеличением пассажиропотока в преддверии китайского Нового года.

Портал iz.ru писал о том, что компания Intel представила прототип «умных» очков Vaunt со встроенным специальным лазером, который проецирует изображение на сетчатку глаза.

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