Intel представила «умные» очки Vaunt

Компания Intel представила прототип «умных» очков Vaunt со встроенным специальным лазером, который проецирует изображение на сетчатку глаза. Об этом сообщает The Verge.

Лазер установлен за оправой очков, которые внешне ничем не отличаются от обычных. Отмечается, что в очках или шлемах дополнительной реакции пользователи, как правило, видят не полностью виртуальное изображение, а лишь некоторые объекты, наложенные на реальный окружающий мир. Компании-гиганты Hololens, Google Glass, Epson Moverio или Vuzix Blade на протяжении нескольких лет занимаются производством гарнитуры для дополнительной реальности, однако их аксессуары подходят лишь для игры, но не для работы.

Для работы же компания Intel создала прототип собственных очков дополнительной реальности Vaunt. Они легкие, компактные и не требуют особых приспособлений. Внешне их сложно отличить от обычных очков. Как пишет «Ридус», в очках Vaunt вертикально-излучающий лазер проецирует монохромное красное изображение через отражатель прямо на сетчатку глаза. Расположен проектор только на одной стороне, а информация отображается для одного, а не обоих глаз. Проектор направлен таким образом, что человек видит изображение с очков, только глядя в правый нижний угол поля зрения.

Разработчики отмечают, что «умные» очки можно связать через Bluetooth со смартфоном, чтобы получать все уведомления в режиме онлайн: увидеть информацию о входящем вызове или сообщение от навигатора о том, через сколько метров нужно повернуть. В компании заявили, что финальная модель сможет работать 18 часов без подзарядки. Завершить работу над «умными» очками Intel планирует до конца 2018 года. Дата релиза и стоимость устройства пока не называются.

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