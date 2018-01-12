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В процессорах Intel нашли новую уязвимость

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Фото: Global Look Press/ Li Ying
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Финская компания-разработчик антивирусных решений F-Secure обнаружила уязвимость в аппаратной технологии Intel. Она предоставляет удаленный доступ к управлению компьютерами и используется для построения корпоративных сетей в компаниях.

F-Secure сообщает о том, что уязвимость позволяет хакеру, который однажды получил физический доступ к компьютеру, ввести одну строчку кода и менее чем за 30 сек. обеспечить себе удаленный доступ к устройству в будущем без ввода паролей. В компании полагают, что она может затрагивать миллионы корпоративных компьютеров по всему миру, пишет ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, эксперты ранее обнаружили критическую уязвимость в процессорах Intel, выпущенных с 1995 года. Она позволяет злоумышленникам получить доступ к паролям и файлам, хранящимся в памяти ядра.

Intel планирует устранить проблему до середины января 2018 года.

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