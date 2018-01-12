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Очередное обновление iPhone снижает производительность гаджета вдвое

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Фото: Global Look Prees/Jaap Arriens
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Компания Apple выпустила очередное обновление iOS версии 11.2.2 для исправления критических уязвимостей безопасности Meltdown и Spectre. Пользователи, успевшие обновить систему на своих iPhone, iPad b iPod Touch, сразу же пожаловались на то, что новая прошивка существенно замедляет работу устройств. Эксперты ранее заявляли, что компьютеры на базе Linux  и Windows после исправления уязвимостей будут работать на 5–30% медленнее, однако пользователи iPhone не ожидали, что замедлится и работа гаджетов от Apple.

Один из пользователей iPhone 6, Мелвин Мугал, решил протестировать, насколько замедлится работа его устройства после обновления прошивки. Результаты показали снижение на 39% в многоядерном тесте и на 41% в одноядерном. Несмотря на то что производительность гаджетов снижается до 50%, пользователь считает, что «безопасность важнее скорости», сообщает «Ридус».

По мнению некоторых экспертов, замедление работы iPhone может быть связано с недавним скандалом в Apple, когда компания призналась в намеренном замедлении работы старых моделей смартфонов.

В конце 2017 года в процессорах Intel обнаружили серьезный дефект, связанный с уязвимостью на системном уровне. Проблема затронула все современные компьютеры на базе Intel. Предположительно, уязвимость позволяет обычным пользовательским приложениям с вредоносными программами получить доступ к содержимому защищенной памяти ядра, где содержатся логины и пароли, кешированные файлы и другая конфиденциальная информация.

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