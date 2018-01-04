Глава Intel знал о проблемах с процессорами до продажи акций компании

Главный исполнительный директор Intel Corp. Брайан Кржанич знал об уязвимости в процессорах, созданных компанией в период с 1995 года до продажи акций в ноябре 2017 года.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на «ряд документов». Как отмечает телеканал, Кржанич в конце ноября продал свыше 890 тыс. акций Intel по средневзвешенной цене, превышающей $44.

Как сообщал портал iz.ru, эксперты ранее обнаружили критическую уязвимость в процессорах Intel, выпущенных с 1995 года. Она позволяет злоумышленникам получить доступ к паролям и файлам, хранящимся в памяти ядра.

Intel планирует устранить проблему до середины января 2018 года. По данным специалистов в области IT-технологий, исправление ошибки может снизить производительность приложений на процессорах Intel до 30%