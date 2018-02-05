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Владельцы iPhone X сообщили о проблемах с ответом на входящие вызовы

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Пользователи iPhone X от Apple пожаловались на очередной дефект гаджета, связанный с невозможностью принять входящий вызов. Об этом сообщает портал Digital Trends.

Часть владельцев смартфонов iPhone X заявили, что гаджет не выходит из режима ожидания и не активирует дисплей во время входящего вызова. Отмечается, что проблему можно решить путем восстановления заводских настроек, но через некоторое время баг появляется снова. Как отмечает телеканал «360», в компании Apple уже изучают жалобы пользователей.

Ранее сообщалось, что смартфон iPhone X поступил в продажу в ноябре 2017 года. Пользователи гаджета неоднократно сообщали о дефектах устройства. В частности, жалобы поступали на неисправности в работе экрана, щелчки при нажатии корпуса и на перезагрузку смартфона сразу после включения. По данным СМИ, производство iPhone X может быть сокращено в связи с низкими продажами на ключевых рынках.

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