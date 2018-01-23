Дизайнеры создали визуализацию будущего iPhone XI

Дизайнеры представили концепт нового iPhone XI. Снимки опубликовало издание iDropNews.

Специалисты собрали все слухи о смартфоне нового поколения iPhone XI и опубликовали свое видение того, как будет выглядеть новинка от американской компании Apple. По версии дизайнеров, у нового iPhone будут входы для двух SIM-карт, а также уменьшенные рамки. Также, по данным инсайдеров, функция распознавания лица будет встроена во фронтальную камеру гаджета, что позволит уменьшить вырез в верхней части экрана, сообщает телеканал «360». Отмечается, что в iPhone X за 3D-сканирование отвечает отдельная камера True Depth.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Apple может снять iPhone X с производства из-за низкого спроса на китайском рынке.