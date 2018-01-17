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Найден способ отключить iPhone на расстоянии

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Фото: Global Look Press/Frank Duenzl
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Один из пользователей социальной сети Twitter рассказал об уязвимости в iOS и macOS, позволяющей отключить гаджет от Apple на расстоянии. Об этом сообщает 9to5Mac.

По его словам, устройство перестанет работать, если попытаться открыть на iPhone или MacBook определенную ссылку.  Гаджет необходимо будет перезагрузить для возобновления работы. По словам пользователя, подобные ссылки не несут в себе реальной угрозы и применяются для розыгрышей. В этой связи в компании Apple исправлением подобных уязвимостей занимаются не слишком оперативно, сообщает «Дни.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что для компании Apple серьезной проблемой стало намеренное замедление работы iPhone. Функция была добавлена разработчиками без оповещения клиентов, поэтому теперь против компании готовится несколько судебных исков. В Apple объяснили, что таким образом стремились пролить время работы батареи и принесли свои извинения, однако истцы намерены взыскать с компании финансовую компенсацию.

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