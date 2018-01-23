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Батарейка от iPhone взорвалась во рту у покупателя во время проверки на зуб

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Фото: скриншоты с камер видеонаблюдения
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Батарейка от iPhone взорвалась во рту у покупателя в тот момент, когда он укусил ее, чтобы проверить на зуб. Как сообщает во вторник, 23 января, Daily Mail, инцидент произошел на рынке подержанных товаров где-то в Китае.

Издание отмечает, что продавцы бывших в употреблении телефонов нередко заменяют оригинальные аккумуляторы в устройствах, чтобы скинуть цену на товар. Покупатель, надкусив батарею, вероятно хотел проверить ее подлинность. На ролике, снятом камерами наблюдения, видно, что в момент взрыва в непосредственной близости к неудачливому клиенту находились четыре человека. Как сообщается, в результате случившегося никто не пострадал, причины взрыва неизвестны.

Ранее неоднократно сообщалось о случаях взрывов различных моделей смартфонов iPhone. Многие случаи происходят в тот момент, когда телефон находился на зарядке.

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