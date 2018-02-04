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Строители в Китае обнаружили 24-метровый древний саркофаг

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wan Xiang
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Рабочие в ходе строительных работ на юго-востоке Китая в провинции Сычуань обнаружили древний саркофаг длиной 24 м, напоминающий по форме лодку. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По словам китайских археологов, данная находка является самой крупной по размерам из всех аналогичных находок, которые когда-либо были обнаружены на территории страны. Специалисты подчеркивают, что саркофаг относится к эпохе, предшествующей периоду династии Западная Хань (202 год до н.э. — 8 год н.э.).

Сотрудник Института культурно-археологических исследований Сычуань сообщил, что внешне саркофаг отличается от находок, обнаруженных в Китае ранее. По мнению ученого, найденный саркофаг может относиться к культуре погребений древних народностей, населявших прилегающие районы более 2 тыс. лет назад, так как именно они соблюдали обычай погребения усопших в «гробах-лодках». В настоящее время саркофаг передан в лабораторию для проведения тщательной экспертизы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что археологи обнаружили гробницу высокопоставленной чиновницы времен правления пятой династии фараонов Древнего Египта. Сама мумия жрицы или какие-либо драгоценности в гробнице отсутствовали.

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