Археологи обнаружили в Египте гробницу высокопоставленной чиновницы времен правления пятой династии фараонов Древнего Египта. Находка датируется периодом 2504–2347 годов до н.э., сообщил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.

По его словам, гробница была найдена в районе знаменитых пирамид Гизы недалеко от Каира. В ней находились цветные фрески, изображающие жизнь тех времен. Сама мумия чиновницы или какие-либо драгоценности в гробнице отсутствовали, передает «РИА Новости».

Специалисты полагают, что гробницу могли частично разграбить еще в древности. Часть предметов из нее была найдена еще в начале XX века в другой местности. В настоящее время эти находки хранятся в музее Берлина.