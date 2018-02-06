Прямой эфир

Китаянка выпала из несущейся машины после ссоры с парнем

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Китая решила покинуть несущийся на скорость 100 км/ч автомобиль после ссоры с парнем. Видеозапись случившегося опубликована на видеохостинге YouTube.

Инцидент произошел недалеко от китайского города Тайнань. После ссоры с молодым человеком женщина пожелала немедленно покинуть машину, которая неслась на скорости 100 км/ч. Водитель заметил намерения своей пассажирки и постарался сбросить скорость и прижаться к обочине, но не успел. Эффектный уход женщины от разговора запечатлела камера видеорегистратора автомобиля, который двигался позади.

Как сообщает телеканал «Звезда», выпав из машины, женщина покатилась по насыпи, но умудрилась отделаться только легкими царапинами. Полиция отказалась от серьезного разбирательства в инциденте, назвав случившееся несчастным случаем. Однако предупреждение от правоохранителей пара все-таки получила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американец покусал полицейскую собаку при аресте
Китаец пытался вывезти из РФ зубы ископаемой акулы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017