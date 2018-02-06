Китаянка выпала из несущейся машины после ссоры с парнем

Жительница Китая решила покинуть несущийся на скорость 100 км/ч автомобиль после ссоры с парнем. Видеозапись случившегося опубликована на видеохостинге YouTube.

Инцидент произошел недалеко от китайского города Тайнань. После ссоры с молодым человеком женщина пожелала немедленно покинуть машину, которая неслась на скорости 100 км/ч. Водитель заметил намерения своей пассажирки и постарался сбросить скорость и прижаться к обочине, но не успел. Эффектный уход женщины от разговора запечатлела камера видеорегистратора автомобиля, который двигался позади.

Как сообщает телеканал «Звезда», выпав из машины, женщина покатилась по насыпи, но умудрилась отделаться только легкими царапинами. Полиция отказалась от серьезного разбирательства в инциденте, назвав случившееся несчастным случаем. Однако предупреждение от правоохранителей пара все-таки получила.