Брат стрелка из Флориды задержан за проникновение на территорию школы

В американском штате Флорида задержан Захария Круз за незаконное проникновение на территорию школы в Паркленде, где ранее его брат Николас застрелил 17 человек. Об этом сообщает издание Palm Beach Post.

По словам 18-летнего молодого человека, он хотел пробраться в школу, чтобы «подумать о школьной стрельбе, окунуться в нее». Как сообщили в полиции, подросток проехал на территорию на скейтборде, несмотря на закрытые ворота и двери.

Николас Круз открыл стрельбу по преподавателям и учащимся школы «Марджори Стоунмэн Дуглас» 14 февраля. В результате погибли 17 человек, еще пятеро были тяжело ранены. Крузу предъявлены обвинения по 34 пунктам, в том числе в умышленном убийстве и покушении на убийство. Прокуратура намерена требовать для обвиняемого смертной казни.