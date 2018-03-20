Прямой эфир
Сюжет:

Брат стрелка из Флориды задержан за проникновение на территорию школы

0
Фото: REUTERS/Broward County Sheriff's Office
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском штате Флорида задержан Захария Круз за незаконное проникновение на территорию школы в Паркленде, где ранее его брат Николас застрелил 17 человек. Об этом сообщает издание Palm Beach Post.

По словам 18-летнего молодого человека, он хотел пробраться в школу, чтобы «подумать о школьной стрельбе, окунуться в нее». Как сообщили в полиции, подросток проехал на территорию на скейтборде, несмотря на закрытые ворота и двери.

Николас Круз открыл стрельбу по преподавателям и учащимся школы «Марджори Стоунмэн Дуглас» 14 февраля. В результате погибли 17 человек, еще пятеро были тяжело ранены. Крузу предъявлены обвинения по 34 пунктам, в том числе в умышленном убийстве и покушении на убийство. Прокуратура намерена требовать для обвиняемого смертной казни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти штата назвали число жертв при обрушении моста в Майами
НСА подала в суд на власти Флориды из-за закона об оружии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017