Власти штата назвали число жертв при обрушении моста в Майами

От шести до десяти человек погибли в результате обрушения пешеходного моста в Майами. Такое заявление в четверг сделал сенатор от штата Флорида Билл Нельсон.

«Ирония в том, что мост, который был призван обеспечить безопасность при переходе через восьмиполосное шоссе, привел, как мне сказали, к гибели от шести до десяти человек», — отметил Нельсон в эфире телеканала Fox News.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пешеходный мост обрушился в американской Флориде. Он располагался недалеко от кампуса Международного университета штата.