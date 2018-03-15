Истребитель ВМС США потерпел крушение у побережья Флориды
Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet ВВС США потерпел крушение в районе Бока Чика Ки во Флориде.
Как сообщает ABCNews, крылатая машина загорелась в воздухе и врезалась в землю в километре от взлетно-посадочной полосы авиабазы Ки-Уэст.
По словам представителя военно-морских сил Атлантики, пилот и штурман успели катапультироваться. Военный отметил, что экипаж совершал учебный полет.
На месте происшествия проходит поисково-спасательная операция. Состояние экипажа не уточняется.