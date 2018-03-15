Пешеходный мост обрушился в американском штате Флорида. Об этом сообщает местный телеканал WTVJ.

По предварительным данным, мост расположен недалеко от кампуса Международного университета Флориды в Майами.

Точное количество жертв неизвестно, но сообщается о нескольких погибших и большом числе пострадавших. Под рухнувшей конструкцией находилось много автомобилей.

Сейчас на месте происшествия ведутся спасательные работы, сообщает «РИА Новости».