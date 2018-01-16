Девять человек погибли при обрушении строящегося моста в Колумбии

Обрушение моста в Колумбии стало причиной гибели девяти человек, еще четыре человека пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Prensa Latina.

Отмечается, что трагический случай произошел в понедельник на границе департаментов Кундинамарка и Мета. Все погибшие являются рабочими, пострадавших госпитализировали. Представитель гражданской обороны Хорхе Диас также сообщил о двоих рабочих, пропавших без вести.

Обрушившийся мост должен соединить столицу Боготу с городом Виллависенсио. В момент происшествия на мосту находилось около 40 рабочих. Обрушение сооружения произошло с обрыва высотой около 280 м.

В настоящее время на месте ЧП ведется поисковая операция по обнаружению остальных рабочих. Выясняются обстоятельства случившегося.