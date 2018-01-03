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Пять человек погибли при обрушении висячего моста в Перу

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Фото: Global Look Press/Florian Kopp
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Пять человек погибли при обрушении висячего моста через реку Апуримак в Перу. Еще 16 считаются пропавшими без вести.

Трагедия произошла днем 2 января по местному времени в районе Кимбири в перуанской провинции Ла-Конвенсьон. По предварительным данным, причиной катастрофы стало плохое состояние моста, сообщил глава Национального института гражданской обороны республики (INDECI) Хорхе Санчес.

Уровень воды в реке был повышен в виду продолжительных проливных дождей в этом районе. Все погибшие утонули.

14 человек были спасены из воды, цитирует ТАСС сообщение INDECI.

Как писал iz.ru, в тот же день в стране произошла еще одна масштабная катастрофа — 48 человек погибли при падении в пропасть пассажирского автобуса.

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