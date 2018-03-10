НСА подала в суд на власти Флориды из-за закона об оружии
Национальная стрелковая ассоциация (НСА) США подала 9 марта в суд на власти штата Флорида, обвинив их в нарушении конституции страны в связи с решением повысить до 21 года возрастной ценз на покупку оружия штурмового образца.
«Истец требует признать введение [властями] Флориды закона, запрещающего взрослым и законопослушным гражданам до 21 года приобретать огнестрельное оружие, нарушением <...> Конституции США и требует признать его недействительным», — говорится в иске.
Документ был подан в федеральный суд во Флориде, передает ТАСС.
НСА отмечает, что действия властей штата нарушают вторую поправку к конституции, гарантирующую право граждан США на хранение и ношение оружия.
Ранее губернатор Флориды Рик Скотт подписал законопроект, который повышает с 18 лет до 21 года возрастной ценз на покупку вооружений штурмового образца, а также вводит запрет на продажу устройств, повышающих скорострельность. Законопроект нацелен на предотвращение трагедий, подобных убийству 17 человек бывшим учеником в школе в городе Паркленд 14 февраля.