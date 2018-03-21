Высланные из Лондона российские дипломаты приехали в Москву

Российские дипломаты, высланные из Лондона по решению британских властей, прибыли в Москву вечером 20 марта.

Как сообщает ТАСС, 23 дипломата и члены их семей прибыли в столичный аэропорт Внуково. Всего в Россию вернулись около 80 человек.

«Мы очень рады, что вернулись на Родину. <…> Мы чувствуем гордость за нашу страну, за то, что, несмотря на все обвинения, мы сумели доказать свою невиновность», — поделилась Екатерина, супруга одного из дипломатов.

Высылка российских дипломатов связана со скандалом вокруг инцидента в городе Солсбери. 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания, их госпитализировали в критическом состоянии. По мнению британских властей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным российской военной разведкой.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к этому преступлению и заявила о высылке российских дипломатов, приостановке двусторонних контактов на высоком уровне и отмене визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Лондон.

В ответ на решение Лондона Москва объявила о закрытии Британского совета в России и отзыве согласия на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. 23 британских дипломата были объявлены персонами нон грата.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил бездоказательность подобных обвинений и опроверг причастность России к данному инциденту. Глава государства подчеркнул, что у Москвы нет того вещества, которым был отравлен Скрипаль, напомнив, что всё химическое оружие в стране было уничтожено.

Подробнее читайте в сюжете портала iz.ru.