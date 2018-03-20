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Порошенко рассказал о готовности Катара поставлять СПГ на Украину

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Катар готов осуществлять поставки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, заявил во вторник, 20 марта, президент страны Петр Порошенко, находящийся с визитом в этой стране. Президент Украины рассказал о соответствующей договоренности, достигнутой в ходе визита в Катар, передает «РИА Новости».

Поставки из Катара могут идти через СПГ-терминал в Польше или через Босфор, отметил он. По словам Порошенко, переговоры по этому вопросу уже назначены и состоятся в ближайшее время. Поставки катарского СПГ «создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности», выразил уверенность президент Украины.

Российский «Газпром» 1 марта приостановил поставки газа на Украину и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом», через несколько дней президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа в стране стабилизировалась.

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