Порошенко рассказал о готовности Катара поставлять СПГ на Украину

Катар готов осуществлять поставки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, заявил во вторник, 20 марта, президент страны Петр Порошенко, находящийся с визитом в этой стране. Президент Украины рассказал о соответствующей договоренности, достигнутой в ходе визита в Катар, передает «РИА Новости».

Поставки из Катара могут идти через СПГ-терминал в Польше или через Босфор, отметил он. По словам Порошенко, переговоры по этому вопросу уже назначены и состоятся в ближайшее время. Поставки катарского СПГ «создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности», выразил уверенность президент Украины.

Российский «Газпром» 1 марта приостановил поставки газа на Украину и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом», через несколько дней президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа в стране стабилизировалась.