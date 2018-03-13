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В Евросоюзе вступились за Украину в споре с «Газпромом»

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«Газпром» должен выполнить договорные обязательства и возобновить поставку газа на Украину. С таким заявлением выступила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

Она отметила, что обсуждала сложившуюся ситуацию с украинским президентом Петром Порошенко. По ее мнению, «Газпром» должен выполнять взятые на себя обязательства по поставкам газа на Украину.

«Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша) Шефчовича, активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении», — приводит «РИА Новости» слова Могерини.

Ранее о намерении инициировать трехсторонние переговоры в формате Украина–ЕС–Россия заявила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль. В ЕК также изъявили готовность выступить в качестве посредника.

В свою очередь, глава Минэнерго России Александр Новак подчеркнул, что переговоры в трехстороннем формате не планируются.

Как писал портал iz.ru, Украина внесла предоплату за поставки газа в марте, однако «Газпром» вернул средства, мотивируя это отсутствием дополнительного соглашения с «Нафтогазом».

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