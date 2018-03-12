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Еврокомиссия готова возобновить трехсторонние переговоры по газу из РФ

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Европейская комиссия (ЕК) готова возобновить трехсторонние переговоры по поставкам газа в формате Украина–ЕК–«Газпром», заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности — вице-президент ЕК Федерика Могерини.

«Мы обсуждали вопрос недавнего решения «Газпрома» приостановить предоплаченные газовые поставки в Украину. «Газпром» должен выполнять свои договорные обязательства», — заявила она на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Слова европейского дипломата приводит «Интерфакс».

Напомним, 1 марта «Газпром» приостановил поставки газа на Украину и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом». Решение принято после окончания двух арбитражных разбирательств, которые в итоге сложились не в пользу российской компании. «Газпром» намерен опротестовать решение арбитража по второму иску — по транзитным требованиям «Нафтогаза».

Как сообщалось, Россия и Украина готовы находиться в тесном контакте с ЕК по газовым вопросам.

Как писал iz.ru, в ЕК считают, что намерение российского «Газпрома» завершить все контакты с украинским «Нафтогазом» не будет иметь незамедлительных последствий для поставок газа и займет время.

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