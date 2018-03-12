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Порошенко пообещал «до копейки» взыскать долг с «Газпрома»

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Киев выработал юридическую стратегию взыскания с российской компании «Газпром» полного объема выплат, определенных решением Стокгольмского арбитража.

«Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства», — заявил президент Украины Петр Порошенко.

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«Более того, почти полмиллиона долларов ежесуточно «Газпром» заплатит санкций за каждый день задержки платежа. Уверяю вас, Украина получит всё до копейки», — приводит «РИА Новости» слова украинского лидера.

Напомним, «Газпром» 1 марта приостановил поставки газа на Украину и  объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом». Это сделано после окончания двух арбитражных разбирательств, которые в итоге сложились не в пользу российской компании. «Газпром» намерен опротестовать решение арбитража по второму иску — по транзитным требованиям «Нафтогаза».

Как писал iz.ru, в дополнение к исковой сумме «Нафтогаз» собирается в ходе нового арбитражного суда взыскать с российского «Газпрома» еще $20 млрд, основанием для иска послужит стоимость транзита газа по территории Украины. 5 марта «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале расторжения контрактов и предложил встретиться, чтобы обсудить эту процедуру. 

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