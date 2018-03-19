Более 6,5 тыс. москвичей будут призваны на военную службу весной
Более 6,5 тыс. жителей Москвы будут призваны на военную службу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Главными целями на весенний призыв мы для себя ставим увеличение показателей годности, безусловно, совместно с концепцией федеральной системы подготовки граждан к военной службе, снижение количества граждан, которые не соответствуют по состоянию здоровья требованиям военной службы, как минимум до 10%, а также повышение эффективности выполнения всех мероприятий для повышения качества этой работы», — сказал заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.
Основной задачей, считает Погонин, является увеличение количества здоровых призывников. В настоящий момент был создан перечень медорганизаций для проведения освидетельствований, а также сформирован резервный состав врачей и других специалистов для дежурства. К работе были подключены станции скорой помощи.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в этом году. Сроки проведения сборов согласовываются с органами исполнительной власти субъектов РФ.