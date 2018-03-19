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Более 6,5 тыс. москвичей будут призваны на военную службу весной

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Более 6,5 тыс. жителей Москвы будут призваны на военную службу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Главными целями на весенний призыв мы для себя ставим увеличение показателей годности, безусловно, совместно с концепцией федеральной системы подготовки граждан к военной службе, снижение количества граждан, которые не соответствуют по состоянию здоровья требованиям военной службы, как минимум до 10%, а также повышение эффективности выполнения всех мероприятий для повышения качества этой работы», — сказал заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.

Основной задачей, считает Погонин, является увеличение количества здоровых призывников. В настоящий момент был создан перечень медорганизаций для проведения освидетельствований, а также сформирован резервный состав врачей и других специалистов для дежурства. К работе были подключены станции скорой помощи.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в этом году. Сроки проведения сборов согласовываются с органами исполнительной власти субъектов РФ.

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