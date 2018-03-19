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Дрыманов назвал абсурдом обвинение во взятке за должность своего зама

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Глава московского управления СК РФ Александр Дрыманов отверг обвинения в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за назначение на должность.

Об этом Дрыманов заявил в зале Мосгорсуда, где его допрашивают по делу полковника Михаила Максименко.

Руководителя столичного главка СКР, по собственным словам, возмутило, что гособвинитель в ходе процесса зачитал рапорт сотрудника ФСБ о том, что генерал Денис Никандров сообщил о передаче взятки Дрыманову за назначение на должность «посредством неперсонифицированной дебетовой карты».

«Данное обвинение является полностью абсурдным. Никандров прошел отборные комиссии, в том числе в Администрации президента. Карта, которая якобы мне была передана, на данный момент не активирована и не принадлежит никакому клиенту. Таким образом, карта не активирована и на ней нет денежных средств. Поэтому говорить о взятке, по меньшей мере, некорректно», — пояснил генерал.

По данным Генпрокуратуры РФ, Максименко вместе с соучастником получили $500 тыс. за освобождение из-под стражи подручных криминального авторитета Захария Калашoва Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец и Эдуарда Романова. Максименко также обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере $50 тыс. за организацию незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В январе Максименко не признал свою вину в получении взяток, в том числе от Калашова.

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