Дрыманов заявил, что не получал вызова в суд по делу Максименко

Глава Следственного комитет России по Москве Александр Дрыманов заявил, что официальных документов из суда по поводу вызова на допрос по делу обвиняемого в получении взятки главы управления собственной безопасности СК России полковника Михаила Максименко.

В разговоре с порталом iz.ru Дрыманов заявил, что пока официальных документов из суда не получал, но не исключает, что такая ситуация возможна, если у суда будут веские позиции.

Ответить, есть ли предпосылки к вызову его в суд по делу Максименко в качестве свидетеля, Дрыманов не смог.

«Я не могу так ставить вопрос. Это всё находится на рассмотрении суда. Я не могу за суд решать», — заявил iz.ru глава московского Следственного комитета.

Ранее портал iz.ru сообщал, что источник, знакомый с ситуацией, заявил о вызове в суд в качестве свидетеля по делу обвиняемого в получении взятки главы управления собственной безопасности СК России полковника Михаила Максименко руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова.