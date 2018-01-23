Полковник Максименко не признал в суде получение взятки в $500 тыс.

Бывший руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России Михаил Максименко не признал на заседании Мосгорсуда свою вину в получении взяток, в том числе от Захара Калашова, известного как «вор в законе» Шакро Молодой.

Максименко заявил об этом после того, как прокурор огласил фабулу обвинительного заключения. «Вину не признаю, никаких взяток от Шейхаметова и Шенгелии я не получал», — цитирует экс-сотрудника СК BFM.RU.

По словам подсудимого, высокопоставленные сотрудники СК Денис Никандров и Александр Ламонов, также проходившие вместе с ним по делу, сначала «давали показания, что никаких взяток не было».

«Но потом, под давлением сотрудников ФСБ, они были вынуждены меня оговорить», — добавил он.

Максименко заявил, что давление расследовавшие дело сотрудники ФСБ оказывали и на него самого, якобы обещая «обеспечить» ему срок вплоть до 22 лет лишения свободы.

Подсудимый также подчеркнул, что после якобы получения им взятки он не совершал никаких крупных трат. «Такие крупные суммы я физически не мог потратить», — заверил он.

Напомним, трое высокопоставленных сотрудников СК: замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров, руководитель ГУ межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов — были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля 2016 года. Им было предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору.

По данным Генпрокуратуры РФ, Максименко вместе с соучастником получили $500 тыс. за освобождение из-под стражи подручных криминального авторитета Захара Калашова Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец и Эдуарда Романова.

Максименко также обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере $50 тыс. за организацию незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.