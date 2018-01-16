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СМИ: ФСБ сняла с полковника Ламонова обвинения во взятке от Шакро

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ФСБ РФ сняла обвинения с замглавы управления собственной безопасности СК РФ полковника Александра Ламонова по делу о получении взятки от Захария Калашова, известного как «вор в законе» Шакро Молодой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Ламонова прекращено дело о взятке от Шакро, возбужденное летом 2016 года. За ним признано право на реабилитацию», — сообщил собеседник агентства.

При этом, адвокат Ламонова не подтвердила и не опровергла информацию о прекращении уголовного преследования ее клиента, сославшись на подписку о неразглашении.

Напомним, по версии следствия, Ламонов, его начальник Михаил Максименко, а также замглавы столичного управления СКР Денис Никандров получили €500 тыс. за переквалификацию уголовного дела в отношении фигуранта перестрелки на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года — Андрея Кочуйкова. Шакро Молодой также был задержан в рамках дела о перестрелке. Установлено, что криминальный авторитет пытался осуществить рейдерский захват клуба Elements. В результате перестрелки погибло два человека, восемь были ранены. Сотрудники полиции мер для предотвращения инцидента не предприняли.

26 декабря Пресненский суд Москвы приговорил к тюремному заключению трех бывших полицейских, которые не смогли предотвратить стрельбу у ресторана Elements на Рочдельской, после которой был задержан криминальный авторитет Шакро Молодой.

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