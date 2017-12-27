По делу Шакро Молодого задержан бывший высокопоставленный сотрудник СКР

Бывший глава Следственного управления Следственного комитета по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко вечером во вторник, 26 декабря, был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в связях с Захарием Калашовым, также известным как вор в законе Шакро Молодой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Крамаренко вышел в отставку по собственному желанию еще в 2016 году. Ранее неофициально сообщалось о его причастности к событиям, которые привели к перестрелке в клубе Elements на Рочдельской улице в Москве.

26 декабря после очередного допроса статус Крамаренко был изменен со свидетеля на подозреваемого — ему вменяется превышение полномочий, сам он был задержан.

По версии следствия, Крамаренко принял целый ряд необоснованных и противозаконных решений, которые способствовали тому, что на свободе оказался криминальный авторитет Андрей Кочуйков (Итальянец) — по некоторым данным, правая рука вора в законе Шакро Молодого.

Шакро Молодой был задержан в рамках дела о перестрелке на Рочдельской, произошедшей в декабре 2015 года. Установлено, что криминальный авторитет пытался осуществить рейдерский захват клуба Elements. В результате перестрелки погибли два человека, восемь были ранены. Сотрудники полиции мер для предотвращения инцидента не предприняли.

26 декабря Пресненский суд Москвы приговорил к тюремному заключению трех бывших полицейских, которые не смогли предотвратить стрельбу у ресторана Elements на Рочдельской улице, после которой был задержан криминальный авторитет Шакро Молодой.