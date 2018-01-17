Мосгорсуд продлил срок ареста замглавы УСБ СКР Ламонова до февраля

Мосгорсуд на один месяц продлил срок ареста в отношении замглавы управления собственной безопасности СК РФ полковника Александра Ламонова по делу о получении взятки от Захария Калашова, известного как «вор в законе» Шакро Молодой.

«Продлить срок ареста до 19 февраля 2018 года», — цитирует судью агентство «РИА Новости».

Ламонов и его начальник, глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, были задержаны в июле прошлого года вместе с заместителем начальника ГСУ СКР по Москве Денисом Никандровым. Их обвинили в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого за смягчение статьи его пособнику Итальянцу (Андрею Кочуйкову). Кочуйков обвиняется по резонансному делу о перестрелке в кафе на улице Рочдельской.