Прямой эфир

Генпрокуратура передала дело полковника Максименко в суд

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура РФ направила в Мосгорсуд уголовное дело главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Так, по версии следствия, в прошлом году Максименко вместе с подельником получил $500 тыс. за пособничество в совершении незаконных действий по одному из уголовных дел, которое расследовало территориальное подразделение СКР.

Кроме того, его обвиняют в получении в 2015 году взятки в $50 тыс. за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полковник Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров находятся под стражей с лета прошлого года. По материалам следствия, они получили от «вора в законе» Захария Калашова €0,5 млн за смягчение обвинения подельнику Калашова Андрею Кочуйкову (Итальянцу).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Генпрокуратуре прошел форум «Защита поколений будущего»
Мероприятие было посвящено проблеме соблюдения прав детей и подростков
Артем Чайка прокомментировал включение в «список Магнитского»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017