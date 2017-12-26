Генпрокуратура передала дело полковника Максименко в суд

Генпрокуратура РФ направила в Мосгорсуд уголовное дело главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Так, по версии следствия, в прошлом году Максименко вместе с подельником получил $500 тыс. за пособничество в совершении незаконных действий по одному из уголовных дел, которое расследовало территориальное подразделение СКР.

Кроме того, его обвиняют в получении в 2015 году взятки в $50 тыс. за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полковник Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров находятся под стражей с лета прошлого года. По материалам следствия, они получили от «вора в законе» Захария Калашова €0,5 млн за смягчение обвинения подельнику Калашова Андрею Кочуйкову (Итальянцу).